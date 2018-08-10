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Посол Южной Кореи выделил средства для помощи индонезийскому острову Ломбок

Политика

Посол Южной Кореи в Индонезии пожертвовал 500 тыс. долларов США

Джакарта, 10 августа 2018, 14:23 — REGNUM  Посол Южной Кореи в Индонезии Ким Чанг-Бим пожертвовал 500 тыс. долларов США на восстановление инфраструктуры после землетрясения на индонезийском острове Ломбок, сообщает Liputan6.

«Я представляю правительство Южной Кореи в Индонезии и для оказания помощи в восстановлении районов, пострадавших от землетрясения на острове Ломбок, мы предоставим помощь в размере 500 тыс. долларов США индонезийскому Красному кресту», — заявил Ким Чанг-Бим в штаб-квартире индонезийского Красного креста в Джакарте.

От имени южнокорейского народа посол Ким Чан-Бим выразил глубочайшие соболезнования жертвам и семьям погибших. Южнокорейское правительство готово оказать Индонезии всю необходимую помощь.

«Люди на острове Ломбок, пострадавшие от землетрясения, действительно нуждаются в помощи, и я думаю, что все хотят им помочь», — добавил посол.

Со своей стороны, председатель индонезийского Красного Креста Гинанджар Картасасмита выразил благодарность правительству Южной Кореи за оказанную помощь.

Напомним, землетрясение магнитудой 7 баллов произошло 5 августа на туристическом острове Ломбок.

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