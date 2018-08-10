64% израильтян не поддерживают политику Тель-Авива в секторе Газа

Тель-Авив, , 14:21 — REGNUM По данным социологического исследования, порядка 64% израильтян не поддерживают политику своего правительства по отношению к сектору Газа, сообщает 10 августа Anadolu.

Среди респондентов 29% высказались одобрительно относительно политики премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху на оккупированных территориях, 7% затруднились ответить.

Напомним, Израиль проводит жесткую политику на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, что вызывает возмущение не только у жителей еврейского государства, но также и у палестинцев.

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