ЕС вступился за Сенцова: Россию призывают обеспечить террористу лечение

Брюссель, , 14:12 — REGNUM Европейский союз призывает Россию предоставить осуждённому за терроризм украинскому режиссёру Олегу Сенцову необходимое лечение. Об этом говорится в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы, распространённом 10 августа.

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«Состояние здоровья Сенцова стремительно ухудшается. Мы ожидаем, что Россия предоставит ему соответствующее лечение в квалифицированном медицинском учреждении в соответствии с решением Европейского суда по правам человека от 25 июля», — следует из текста заявления.

Также в Евросоюзе выразили надежду на то, что международные стандарты в области прав человека в Крыму будут соблюдены, и «все незаконно задержанные в России и на Крымском полуострове украинские граждане будут незамедлительно освобождены».

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Как сообщало ИА REGNUM, украинский режиссёр Олег Сенцов был задержан российскими спецслужбами на территории Крыма весной 2014 года по подозрению в терроризме. В августе 2015 года суд признал его виновным, установив причастность к подготовке терактов на полуострове, и приговорил Сенцова к 20 годам тюрьмы. На Украине Сенцова считают политическим заключенным.

Назначенное судом наказание гражданин Украины отбывает в колонии в Лабытнаги в Ямало-Ненецком автономном округе. В середине мая осуждённый объявил бессрочную голодовку. Он требует освобождения украинских политзаключенных в России. 25 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал украинского террориста прекратить голодовку. При этом состояние здоровья Олега Сенцова удовлетворительное. По словам уполномоченного Верховной рады по правам человека Людимлы Денисовой, спустя 88 дней «голодовки» заключённый «активный, ходит, смотрит телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени».

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