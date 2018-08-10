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Пашинян – Лаврову: Россия должна адаптироваться к новой ситуации в Армении

Политика

Премьер-министр Армении опроверг комментарии о том, что митинг, который был анонсирован после заявления Лаврова, связан с этим заявлением

Пашинян – Лаврову: Россия должна адаптироваться к новой ситуации в Армении
Никол Пашинян

Ереван, 10 августа 2018, 14:09 — REGNUM  Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал недавнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что события в Армении идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства страны.

31 июля министр иностранных дел России заявил, что события последних дней в Армении идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства страны о том, что у него нет намерений организовывать преследования своих предшественников по политическим мотивам

«Я думаю, что мы все должны адаптироваться к новой ситуации, которая сложилась в Армении, в том числе наши российские партнеры, в том числе и мы сами. Так что всё в порядке», — заявил Пашинян журналистам в городе Берд Тавушской области Армении, где премьер находится с рабочим визитом.

Он также опроверг комментарии о том, что митинг, который был анонсирован после заявления Лаврова, связан с этим заявлением.

«Митинг будет проведен по случаю 100 дней вступления в должность нового правительства», — сказал Пашинян.

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