В Ярославской области коммунистку Евгению Овод сняли с выборов

Ярославль, , 13:57 — REGNUM Ярославский областной суд удовлетворил иск о снятии с выборов кандидата в областную думу по одномандатному округу, председателя фракции КПРФ Евгении Овод. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном суде.

Иск о снятии Овод подал кандидат от партии «Коммунисты России» Сергей Королев. Обоснованием стали ошибки в оформлении документов.

Суд удовлетворил исковые требования, меня сняли с выборов в одномандатном округе. Мотивировка решения суда будет в понедельник, и как только я получу его, то планирую подать апелляцию», — сказала корреспонденту ИА REGNUM кандидат в депутаты Ярославской областной думы Евгения Овод.

Если решение суда вступит в силу, Овод потеряет реальные шансы на избрание в областную думу. Она также участвует в выборах по партийному списку, однако в территориальной группе занимает лишь 3-е место.

Напомним, ранее суд снял с выборов по одномандатному округу члена «Справедливой России» Сергея Хабибулина, а также список партии «Яблоко».

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