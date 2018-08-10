Глава Пентагона запланировал визиты в четыре страны Южной Америки

Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис посетит последовательно четыре латиноамериканских страны, передает телеканал TeleSur.

После визита в Бразилию 14 августа глава Пентагона направится в Аргентину, 15 августа — в Аргентину и 16 — в Колумбию, где на этой неделе состоялась инаугурация нового президента Ивана Дуке. Поездка организована в рамках «Года Америки» и направлена на укрепление связей Пентагона с регионом, уточняет Вашингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Бразилии заявило, что визит Пенса в страну 13 августа не будет широко освещаться прессой.

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