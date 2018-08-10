Адвокат генсека ОДКБ о решении суда первой инстанции: «Подали жалобу»

Ереван, , 13:47 — REGNUM Решение суда в Ереване, посчитавшего приемлемым арест генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, обжаловала защита подозреваемого. Об этом сообщил адвокат Хачатурова Мигран Погосян в интервью РИА Новости.

«Мы (защита генсека ОДКБ) подали жалобу в Апелляционный суд на решение суда первой инстанции», — сказал адвокат.

Как передавало ИА REGNUM, ранее генсеку ОДКБ Юрию Хачатрурову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 300.1 Уголовного кодекса Армении — насильственное изменения конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами. 27 июля суд, рассмотрев ходатайство следствия об аресте, выпустил Хачатурова под залог.

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