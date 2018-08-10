Глава украинского Генштаба встретился с представителем ОБСЕ

Киев, , 13:39 — REGNUM В Киеве состоялась встреча начальника украинского Генштаба Виктора Муженко с первым заместителем главы миссии ОБСЕ на Украине Александром Хугом. Об этом сообщает 10 августа пресс-служба Минобороны Украины.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили ситуацию, которая сложилась в районе проведения украинскими силовиками военной операции в Донбассе. Кроме того, добавили в пресс-службе, Хуг и Муженко поговорили о мерах по обеспечению безопасности украинских военных, представителей миссии ОБСЕ и мирного населения в зоне конфликта.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что в Донбассе с начала 2018 года погибли 29 человек среди гражданского населения.

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