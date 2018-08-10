Шри-Ланка рассмотрит вопрос о безвизовом режиме для граждан Индии и Китая

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 13:45 — REGNUM Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил о создании туристического комитета, который должен будет разработать и предоставить правительству план развития индустрии туризма. По сообщению индийского новостного портала «Джагран», данный комитет рассмотрит вопрос предоставления безвизового режима для граждан Индии, Китая и ряда других стран.

Министр туризма Шри-Ланки Джон Амаратунга заявил, что в списке потенциальных стран для предоставления безвизового режима помимо Индии и Китая также находятся некоторые страны Европы и Западной Азии. Также он сказал, что основная цель данной меры — привлечь как можно больше туристов в страну и вместе с тем облегчить работу иммиграционной службы.

Большую часть туристов, посещающих Шри-Ланку, составляют туристы из Индии и Китая, только за последние шесть месяцев страну посетило более 200 тысяч индийцев и 130 тысяч китайцев.