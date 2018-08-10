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Facebook закрыл группу о латышском легионе Waffen SS

Политика

В группе публиковались фотографии, вырезки из газет и книг о действиях нацистов

Facebook закрыл группу о латышском легионе Waffen SS
Латышский добровольческий легион Ваффен СС. Рига. 8 ноября 1943

Рига, 10 августа 2018, 13:30 — REGNUM  Американская социальная сеть Facebook закрыла группу, посвященную латышскому легиону «Ваффен СС», сообщает 10 августа Delfi.

По данным издания, в созданной три года назад группе публиковались фотографии, вырезки из газет и книг о действиях нацистов. На группу были подписаны 3 тыс. 300 человек.

Отмечается, что часть фотографий после удаления спасти не удалось, в связи с этим администраторы группы направили жалобу в Facebook, однако ответа они не получили.

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Напомним, в Латвии и Эстонии из года в год проходят торжественные мероприятия, посвященные ветеранам, воевавшим в рядах СС. В националистических СМИ и среди поклонников легионеров «Ваффен СС» циркулируют одни и те же аргументы в защиту бывших «воинов» СС.

Отметим, что национал-социалистическая немецкая партия, СС, СД и гестапо были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса. Силы СС были задействованы в том числе для создания концлагерей.

А также: Почему легионеры Waffen SS являются преступниками

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