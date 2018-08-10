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Войска ВВС и ПВО получат свыше 80 новых образцов вооружения

Политика

Всего в 2018 году в войска ЮВО планируется поставить свыше 1450 единиц вооружения

Войска ВВС и ПВО получат свыше 80 новых образцов вооружения
Иван Шилов © ИА REGNUM
Российское оружие

Ростов-на-Дону, 10 августа 2018, 13:28 — REGNUM  В 2018 году в воинские части 4-й армии ВВС и ПВО, дислоцированной в территории Южного военного округа, дополнительно поступит свыше 80 единиц новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники. Об этом сообщил командующий объединением Виктор Севостьянов.

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Радиотехнические войска объединения до конца года планируется дооснастить современными радиолокационными станциями.

На сегодня доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники в армии составляет 77%. Всего в соединениях и воинских частях армии эксплуатируется почти 600 современных образцов техники, из них более половины — авиационная техника.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в вооружение войск Южного военного округа поступило около 400 образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе около 80 единиц в июле. Как уточнил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, в полном объёме перевооружены на новые образцы два артиллерийских дивизиона. В мотострелковое и артиллерийское соединения округа приняты на вооружение около 30 самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-СМ» и 2С19М1 «Мста-С».

Кроме того, в июле войска ЮВО пополнились беспилотными летательными аппаратами, современными комплексами РЭБ, специальной техникой для инженерных и железнодорожных войск, подразделений материально-технического обеспечения, радиационной химической и биологической защиты.

Всего в 2018 году в войска ЮВО планируется поставить свыше 1450 единиц новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники. Обеспеченность военного округа вооружением и техникой составляет более 98%, из них 63% — современные образцы.

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