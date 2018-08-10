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Песков: Путин не принимал решения об изъятии сверхдоходов у компаний

Политика

Ранее ряд СМИ сообщил, что помощник президента РФ Андрей Белоусов в письме главе государства Владимиру Путину предложил изъять часть свердоходов-2017 у производителей удобрений, металлургов и «Сибура»

Москва, 10 августа 2018, 13:26 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин не принимал каких-либо решений об изъятии сверхдоходов у металлургических и химических компаний. Об этом в пятницу, 10 августа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, помощник президента РФ Андрей Белоусов действительно направлял российскому лидеру письмо с данным предложением. Представитель Кремля отметил, что глава государства пока не согласился с предложением, а поручил проработать документ в правительстве РФ.

Ранее ряд СМИ сообщил, что помощник президента РФ Андрей Белоусов в письме главе государства Владимиру Путину предложил изъять часть свердоходов-2017 у производителей удобрений, металлургов и «Сибура». Речь идет о 513,7 млрд рублей, которые компании получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры».

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