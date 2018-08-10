В преддверии выборов на Украине торопятся создать антикорупционный суд

Киев, , 13:25 — REGNUM Антикоррупционный суд на Украине создадут как можно быстрее, чтобы успеть до президентских выборов, заявил глава национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, сообщает 10 августа «112 Украина».

По его словам, кандидаты в президенты Украины должны «что-то рассказывать избирателям», и создание антикоррупционного суда — прекрасная возможность показать себя с лучшей стороны. Сытник подчеркнул, что принятие закона о суде — это только начало, самая сложная часть — заставить суд реально работать.

Напомним, создание антикоррупционного суда — одно из требований Международного валютного фонда (МВФ) для получения Украиной очередного транша. Другое требование — это повышение цены на газ для населения.

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