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В преддверии выборов на Украине торопятся создать антикорупционный суд

Политика

Надо же что-то рассказывать избирателям

Киев, 10 августа 2018, 13:25 — REGNUM  Антикоррупционный суд на Украине создадут как можно быстрее, чтобы успеть до президентских выборов, заявил глава национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, сообщает 10 августа «112 Украина».

По его словам, кандидаты в президенты Украины должны «что-то рассказывать избирателям», и создание антикоррупционного суда — прекрасная возможность показать себя с лучшей стороны. Сытник подчеркнул, что принятие закона о суде — это только начало, самая сложная часть — заставить суд реально работать.

Напомним, создание антикоррупционного суда — одно из требований Международного валютного фонда (МВФ) для получения Украиной очередного транша. Другое требование — это повышение цены на газ для населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко «открыл путь» к созданию антикоррупционного суда

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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