Шесть лет колонии получил экс-председатель «Промсбербанка»

Подольск, Московская область, , 13:23 — REGNUM Экс-председатель правления ЗАО «Промсбербанк» Борис Фомин был приговорён Подольским городским судом к шести годам заключения и штрафу 800 тыс. рублей. Об этом сообщает 10 августа РБК.

По словам адвоката Шамсудина Цакаева, его подзащитный остался недоволен приговором и намерен его обжаловать. Отмечается, что банкир был задержан в сентябре 2017 года по делу о хищении 3,2 млрд руб. После ареста Фомин дал показания на «теневого» владельца «Промсбербанка» Ивана Мязина.

Напомним, в апреле 2015 года Центробанк России отозвал у «Промсбербанка» лицензию на основании того, что финансовая организация проводила «высокорискованную кредитную политику». Банк полностью утратил собственные средства, отметили в Банке России.

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