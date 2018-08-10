В Москве отчитались по итогам регистрации кандидатов на посты губернаторов

Москва, , 13:29 — REGNUM Результаты регистрации кандидатов в губернаторы на выборах 2018 года позволяют однозначно утверждать, что этап прохождения муниципального фильтра прошел в полном соответствии с законодательством, а его преодоление стало заметно проще для ответственных партий и политиков. Об этом 10 августа на пресс-конференции заявил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Основное количество принимающих участие в выборах представителей партий — это серьезные региональные политики, за которыми стоят ведущие политические силы страны. От них и идёт основная масса кандидатов», — подчеркнул он.

Так, от четырех парламентских партий (ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ), которые наиболее активно работают в регионах, на выборы губернатора идут 75 человек, от остальных — 25 человек, то есть в три раза меньше.

Григорьев привел в пример несколько регионов РФ для сравнения ситуации с прохождением муниципального фильтра на текущих и прошедших выборах губернатора, проходивших в разных регионах России в течение пяти лет.

Так, в Москве на семь человек снизилось количество тех, кто не смог получить поддержку муниципальных депутатов, не предоставил документы или заявил о своем отказе от участия в выборах. В Московской области количество таких кандидатов снизилось на пять человек.

«В Амурской области ситуация практически аналогична той, что была на прошлых выборах в 2015 году, тогда было четыре человека на пост губернатора и сейчас. Но если в 2015 один человек не был зарегистрирован, то сейчас все», — добавил Григорьев.

В Орловской области ситуация в 2018 году также аналогичная 2014 году: по пять кандидатов на пост губернатора и четыре человека, которые не смогли получить поддержку муниципальных депутатов.

«В Воронежской области пять зарегистрированных в 2014 году и шесть на текущих выборах. Четыре человека не прошли тогда и только два в 2018», — отметил Григорьев.

Напомним, анализ итогов регистрации кандидатов губернатора в 22 регионах России за 2018 год по сравнению с прошлыми выборами выявил практически одинаковое количество зарегистрированных кандидатов. Если в 2018 году было 103 человека, то на прошлых выборах — 107 человек.