Антироссийские санкции ударят по экономике Украины — эксперт

Киев, , 13:11 — REGNUM Евросоюз и Украина будут вынуждены присоединиться к очередному пакету антироссийских санкций, которые готовят США. Это негативно повлияет на торгово-экономические отношения Киева и Москвы. Об этом 10 июля в своем видео-блоге в Фейсбуке заявил директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Успокою жителей России, санкции будут вечными, ну ближайшие 10−30 лет. Всё, создается новая стена. Будет мировая экономика и отдельно Россия. Теперь санкции введет Евросоюз, они будут более слабые. ЕС должен это сделать. Конечно, санкции введет и Украина. Вообще, это какая-то пародия, когда Украина вводит санкции. Раньше это сильно бы зацепило экономику Украины, теперь — меньше. Мы слишком разрываемся», — сказал Охрименко.

Он считает, что антироссийские санкции не будут способствовать развитию экономики Украины.

«Уменьшается внешняя торговля. То, что мы покупали уголь в России, будем и дальше покупать, покупали нефтепродукты, будем покупать. На это санкции никак не влияют. В машиностроении, военной сфере мы давно не сотрудничаем. На сегодняшний момент жителям Украины глупо радоваться санкциям в отношении России. Сказать, что это даст импульс для развития экономики Украины — однозначно нет. Ухудшат. Торговля еще больше уменьшится. Через 10 лет, а может и меньше уже никто и не вспомнит, что главным торговым партнером Украины была Россия, это факт», — подытожил Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе шесть американских сенаторов, представляющих обе основные партии страны, внесли на рассмотрение Конгресса США законопроект, грозящий России существенными новыми санкциями. Речь идет о так называемом «Акте по защите американской безопасности от агрессии Кремля от 2018 года» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2018). В частности, пакет ограничительных мер может не только ввести запрет на операции с российским внешним долгом, но и внести Россию в список стран-спонсоров терроризма. Кроме того, разработаны законопроекты, направленные против нового газопровода «Северный поток — 2»; предполагающие наказать российские банки, обслуживающие частные лица и организации, вовлеченные в агрессию России против Украины и др.

Напомним, по итогам 2017 года Евросоюз стал основным торговым партнером Украины. Так, украинский экспорт товаров в страны ЕС увеличился на 31% до 14,4 млрд долларов США, а его объемы превысили уровень докризисного 2013 года. Доля Европы в экспорте достигла 36% и была самой высокой с 2004 года. Украинские компании наращивали поставки в Европу прежде всего традиционного ассортимента сырьевых товаров (зерновых, масличных, металлов и руд). При этом Украина нарастила экспорт продукции машиностроения, промышленных изделий. Импорт товаров из стран Европы также рос в 2017 году (на 25% до 20,2 млрд долл. США) и доля региона повысилась до 41%. Рост импорта отражал, в основном, потребность Украины в энергоносителях. В частности, в природном газе.

В то же время Россия остается крупнейшим торговым партнером Украины. Согласно официальным данным, в 2017 году общая сумма товарооборота с РФ составила 11 млрд долларов. Так, объем экспорта товаров в РФ в прошлом году составил 3,9 млрд долларов, что на 109,6% больше, чем годом ранее. Импорт из России составил 7,2 млрд долл, или 139,9% роста. Таким образом, отрицательное сальдо в торговле Украины с Россией составило почти 3,3 млрд долл.

По данным государственной службы статистики Украины, импорт товаров из России на Украину за период с января по апрель этого года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 г.