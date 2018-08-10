Против главы Харькова закрыли уголовное дело

Киев, , 13:09 — REGNUM Уголовное дело против главы Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников было закрыто Киевским районным судом Полтавы, сообщает 10 августа УНИАН.

Согласно сообщению, Кернес и его охранники обвинялись в похищении и избиении участников «Евромайдана» в 2014 году. Уголовное делопроизводство началось еще в 2015 году, Кернеса подозревали в статьях «Незаконное лишение свободы человека» и «Угроза убийством».

Напомним, Геннадий Кернес ранее заявил, что в его городе прокуратура хочет снести недавно установленный памятник советской актрисе Людмиле Гурченко. Также Кернес после попытки неизвестных сломать бюст маршалу СССР Георгию Жукову заявил, что все советские памятники в Харькове нужно взять под охрану.