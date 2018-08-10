Путин не станет вмешиваться в дело «Нового величия» во время суда

Москва, , 13:08 — REGNUM Поскольку в настоящее время продолжается судебный процесс по делу обвиняемых в экстремизме активистов ультраправого движения «Новое величие», президент России Владимир Путин не может высказываться по данной ситуации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, администрация президента РФ держит на контроле происходящее.

«Идет судебный процесс, поэтому здесь, естественно, президент не может в него никак вмешиваться», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа Дорогомиловский суд Москвы продлил до 13 сентября содержание под стражей активистки ультраправого движения «Новое величие» Анны Павликовой.

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