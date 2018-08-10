Американский сенатор призвал ЕС присоединиться к санкциям против Ирана

Вашингтон, , 13:27 — REGNUM Влиятельный сенатор, член Республиканской партии США Линдси Грэм призвал Евросоюз присоединиться к Соединенным Штатам в санкционном режиме по отношению к Ирану, сообщает 10 августа Al Arabia.

«Хотя Европа может и не слышит крик иранского народа по лучшей жизни, президент Дональд Трамп и многие из нас в конгрессе это слышат», — написал Грэм на своей страничке в Twitter.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Ирана, что вызвало бурю негодования в международном сообществе, в том числе среди союзников по НАТО. Причиной недовольства ЕС стали серьезные экономические потери от невозможности полноценной торговли с Ираном.

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