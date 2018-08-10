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Посольство РФ в Литве отреагировало на анонс конференции о «РФ без Путина»

Политика

Литва в очередной раз вмешивается во внутренние дела РФ, заявили в дипломатическом представительстве

Вильнюс, 10 августа 2018, 13:01 — REGNUM  Посольство РФ в Литве отреагировало на появившиеся в литовских СМИ анонсы о проведении 22 августа 2018 года в литовской столице международной конференции «Восстановление европейской и трансатлантической устойчивости», в ходе которой, в частности, планируется «определить перспективы России без Владимира Путина».

«Вынуждены констатировать, что Вильнюс с настойчивостью, достойной лучшего применения, продолжает открыто вмешиваться во внутренние дела России, в том числе пытаясь повлиять на дальнейший путь развития нашей страны», — говорится в комментарии российского диппредставительства.

«Хотели бы напомнить, что только граждане Российской Федерации, причем без каких-либо подсказок извне, сами определяют курс своего государства, в том числе выбирая президента страны. Маргинальные и оторванные от реальной действительности дискуссии с участием российских «диссидентов» вряд ли окажут хоть какое-нибудь влияние на выбор нашего народа», — добавили в посольстве РФ в Литве.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, обозначенная конференция — официальное мероприятие литовских властей и политиков, а проходит она под именем экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса уже во второй раз. Кроме того, анонсировано прибытие «влиятельных политиков и стратегов из всех главнейших столиц стран НАТО, а также чиновников высокого уровня из Украины, Грузии, Молдавии» и неких «российских диссидентов».

О принятии некоего «документа», в котором будут «начертаны перспективы России без Путина» (цитата анонса мероприятия, который опубликован на официальной странице парламента Литвы), заявил депутат сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Жигимантас Павилёнис.

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