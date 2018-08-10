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Сальвини рассказал, почему Италия не ветирует антироссийские санкции

Политика

Правительство Италии надеется достичь «общих решений» с ЕС, но готово и к другим методам

Рим, 10 августа 2018, 12:13 — REGNUM  Правительство Италии не считает антироссийские санкции верными, но не ветирует их, потому что рассчитывает на достижение общих с ЕС решений, сказал в интервью Al Jazira вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает Agenzia Italia в пятницу, 10 августа.

«Но если нас к этому вынудят, мы будем использовать другие методы», — добавил Сальвини.

По его словам, проблемы не могут быть решены с помощью войн и санкций, диалог между ЕС, Россией и США является «фундаментальным», потому что Россия играет важную роль в борьбе с терроризмом.

«Никто не заинтересован в том, чтобы изолировать Россию или представлять Путина в качестве врага всего мира», — считает Сальвини.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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