Моди поздравил Сингха с победой

Нью-Дели, , 12:16 — REGNUM 9 августа в Индии прошли выборы на пост заместителя председателя верхней палаты парламента. На выборах одержал победу Хариванш Нараян Сингх — кандидат от коалиции во главе с БДП (Бхаратия джаната парти или Индийская народная партия), лидером которой является премьер-министр Нарендра Моди.

По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Таймс», Нарендра Моди выступил на очередном заседании муссонной сессии индийского парламента и поздравил Хариванша Нараяна Сингха с победой. Он сказал, что «он (Сингх) был благословлен писательским даром, он также был фаворитом бывшего премьер-министра Чандры Шекхар Сингха, а теперь мы все зависим от него». Также Нарендра Моди выразил критику в сторону кандидата от оппозиционной коалиции во главе с ИНК (Индийский национальный конгресс) господина Харипрасада, который был выдвинут буквально в последний момент перед выборами.

Оппозиционная коалиция во главе с ИНК не стала выставлять своего изначального кандидата в связи с тем, что региональная партия Биджу джаната дал, которая имела решающие для голосования 9 голосов, заявила о своей поддержке кандидата от коалиции во главе с БДП.