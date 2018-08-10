Правительство Индии выделит средства на закупку бобовых культур для бедных

Нью-Дели, , 12:10 — REGNUM На заседании Кабинета министров Индии, посвященному экономическим вопросам, было принято решение о выделении дополнительных средств на программу специальных скидочных магазинов для бедных слоев населения.

По сообщению индийского новостного издания «Джагран», основная часть средств будет использована для того, чтобы индийские штаты смогли закупать бобовые культуры по заниженным оптовым ценам. Разница должна будет составить 15 рупий за тонну, что позволит штатам снизить цены на бобовые культуры в специальных скидочных магазинах для бедных на эту же сумму.

Центральное правительство уже выделило средства на льготную закупку более 3 миллионов тонн бобовых культур, в дальнейшем планируется закупить еще 1,2 миллиона тонн. Стоимость данной программы, по предварительным оценкам, составит более 52 миллионов рупий.

Одной из основных причин для принятия решения о выделении средств на скидочную продажу бобовых культур является то, что склады по всей Индии заполнены ими из-за большого урожая.