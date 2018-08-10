В Москве заявили о стабилизации электоральной политической системы России

Москва, , 12:08 — REGNUM За пять лет, прошедших с момента проведения последних губернаторских выборов, в России произошла нормализация и стабилизация политической электоральной системы. Об этом на пресс-конференции 10 августа заявил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы провели анализ итогов регистрации кандидатов губернатора во всех 22 регионах за 2018 год и сравнили с ситуацией на прошлых выборах губернатора. Они проходили в разные годы, но мы полностью сравнили по тем же регионам», — сообщил Григорьев.

Так, было зафиксировано практически одинаковое количество зарегистрированных кандидатов. Если в 2018 году было 103 человека, то на прошлых выборах — 107 человек. Разница чуть меньше, чем 4%.

«Эти данные красноречиво опровергают тезисы тех, кто утверждает, что за последние годы уменьшилась политическая конкуренция на выборах губернатора», — подчеркнул Григорьев.

Также итоги исследования показывают резкое, более чем в два раза, снижение количества незарегистрированных кандидатов по сравнению с предыдущими выборами губернатора в тех же регионах. В 2018 году тех, кто не предоставил необходимые документы, включая подписи, было 35 человек, в предыдущие годы — 75 человек.

«Мы констатируем, что процесс регистрации для тех, кто ведёт серьезную долговременную работу, стал проще. Требования получения поддержки муниципальных депутатов не позволяет идти на выборы тем, кто идёт самопиара, или «хайпа», — заключил Григорьев.