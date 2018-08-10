На Украине недовольны размерами поддержки Запада

Киев, , 11:57 — REGNUM Запад не оказывает Украине в нужных объемах ни экономическую, ни военную поддержку. «Украина, как и Грузия, осталась один на один в конфликте с Россией». Об этом 10 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил политик Иосиф Винский.

«К сожалению, для большинства европейских политиков нет понимания глубины тех процессов, которые сегодня происходят. В этом плане они проявляют слабоумие. К сожалению, они больше думают о своих сытых желудках, чем о той ситуации, о которой должны думать мировые лидеры. Этот процесс носит глобальный характер, он так просто на Украине не закончится. Это же понятно. Сигнал был сделан ещё в Грузии, но на это не отреагировали. Сейчас по Украине также не реагируют. Об этом наша власть должна постоянно говорить», — призвал Винский.

Он обвинил ЕС в скупости и экономии «на крови украинцев».

«Темпы развития были бы достаточными, если в Украине уровень социального развития был намного выше, чем в России. Хотя бы, чтобы уровень жизни в Украине был на 10% лучше, чем в России. Европа способна это обеспечить и сделать своими средствами, но она этого не захотела сделать. По большому счету они — жмоты. Мы закрываем им восточный фронт, а они — жмоты. Даже здесь они на нас экономят. Я считаю, что их помощь абсолютно недостаточна», — добавил Винский.

По его словам, ранее президент США Барак Обама и президент Франции Франсуа Олланд призывали Киев капитулировать перед Москвой и не оказывать вооруженное сопротивление.

«Более того, если вы почитаете материал, который недавно опубликовал Ющенко по поводу ситуации с Грузией, как её Саркози откровенно слил. Сегодня такая же ситуация происходит в отношении Украины. Я же это вижу. Те люди, которые говорили нам не защищаться и поднимать руки, их сегодня нет. Нет ни Обамы, ни Олланда. А мы остались с этой проблемой», — подчеркнул Винский.

Как сообщалось, в августе палата представителей сената США поддержала выделение 250 млн. долларов оборонной помощи Украине.

При этом США утвердили помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участию в программах обмена информацией.

Ранее, США передали Украине ПТРК «Джавелин», противоартиллерийские радары, бронемашины, разные виды стрелкового вооружения и прочее.