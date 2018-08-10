МИД КНДР: Санкции США повлияют на денуклеаризацию Корейского полуострова

Пхеньян, , 11:54 — REGNUM Возможное расширение санкций Соединенных Штатов против КНДР может повлиять на процесс денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает 10 августа Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя МИД Северной Кореи.

По его словам, Вашингтон пытается выдумать предлог для усиления санкций против Пхеньяна, а на международном уровне призывают к сотрудничеству по вопросу усиления ограничительных мер в отношении КНДР.

«Невозможно ожидать прогресса в практической реализации совместного заявления Северной Кореи и США, в том числе в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова», — заявил представитель северокорейского МИД.

Напомним, ранее ЦТАК выступило с заявлением о том, что властям США нужно снять ограничительные меры с КНДР для улучшения двусторонних отношений. В Пхеньяне отметили, что страна завершила демонтаж ядерного полигона и перестала проводить ядерные испытания, однако Вашингтон пытается усилить давление на руководство Северной Кореи.

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