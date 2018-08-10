США срывают диалог между Россией и Ватиканом

Станислав Стремидловский, , 11:46 — REGNUM

Вашингтон решил вмешаться в российско-ватиканские отношения, и с целями явно недобрыми. На острие атаки выдвинулось посольство США при Святом престоле. Вчера, 9 июля, на сайте дипломатического представительства появилось объявление о новой программе «малых грантов». Ее целью обозначено «продвижение внешнеполитических целей США, и в частности целей, которые мы разделяем со Святым престолом». Данные «малые гранты» в размере от 2 тысяч и до 10 тысяч долларов будут направлены на организацию семинаров, тренингов и подготовку публикаций в средствах массовой информации. Посольство оставляет за собой право в любой момент проконтролировать ход выполнения работ. И вот что привлекло наше внимание. Одним из направлений программы является следующее:

«Противодействие российской дезинформации среди должностных лиц Святого престола и католической общины в целом».

И это ставит ряд вопросов. Активизация американской дипломатической миссии в Ватикане на российском направлении началась после того, как в мае сего года государственный секретарь США Майк Помпео объявил о проведении во второй половине июля международного министерского совещания по продвижению религиозной свободы. После чего зашевелилось посольство США при Святом престоле. Так, в начале июня в здании представительства открылась фотовыставка «Жизнь за линией оккупации в Грузии». Представляя ее, посол Каллиста Гингрич произнесла речь, в которой отметила, что между Вашингтоном и Тбилиси установлены «особые узы дружбы», напомнила о десятилетии «Бухарестской декларации НАТО», заявившей о будущем членстве Грузия в НАТО, и о том, как «десять лет назад Россия вторглась в Грузию». Немногим позже там же состоялась пресс-конференция о состоянии религиозной свободы на Украине, главным гостем которой стал глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук.

По этому поводу Гингрич говорила уже о том, что «ни одна религиозная община не застрахована от репрессий» и «эта печальная реальность наиболее очевидна в оккупированных Россией регионах Крыма и Восточной Украины». Посол сказала, что «сегодня Россия входит в число самых серьезных нарушителей религиозной свободы и прав человека». При этом «агрессия России на Украине не ограничивается религиозными преследованиями — например, Россия использует свои энергетические ресурсы для оказания давления на Украину. Трубопровод «Северный поток — 2» сделает восточный фланг НАТО более уязвимым для российского давления, снизит безопасность Украины как транзитной страны, сделает ее более восприимчивой к российской агрессии и сделает Европу более зависимой от российских монополий». Однако в данной ситуации «американская поддержка Украины остается абсолютной».

Становилось очевидным, что Вашингтон планирует усилить религиозную политику в качестве отдельного внешнеполитического направления, не ограничиваясь лишь «констатациями фактов» в ежегодных докладах госдепартамента. Но выделение отдельным направлением «противодействия российской дезинформации среди должностных лиц Святого престола и католической общины в целом» является экстраординарной попыткой вовлечения Ватикана в политические игры со стороны определенных сил в США. Раз задача поставлена, то должны быть «обнаружены» некие «русские тролли», которые якобы воздействуют на должностных лиц Святого престола, и, конечно же, их нужно будет связать с российским правительством и Кремлем. Так осуществляется попытка стигматизации представителей России, которые имеют контакты с ватиканскими чиновниками, причем не только по дипломатической линии. В последние годы усилился диалог между Католической церковью и Русской православной церковью, Россию и Ватикан с визитами посещали церковные делегации, диалог шел на уровне как епископата, так и священников. Удар наносится и по программам музейных обменов, взаимодействия церковных историков.

Одновременно в щекотливое положение ставится сам Святой престол. Ведь в этом случае тень автоматически падает на тех его представителей, которые когда-либо встречались с гостями из России или бывали в нашей стране. Не говоря уже об апостольской нунциатуре в Российской Федерации. Каждого из них можно обвинить в «пророссийских симпатиях» по причине как максимум «корыстной заинтересованности», как минимум в том, что они «полезные идиоты» Москвы. Но даже вне сего сам факт обозначения проблемы «российской дезинформации» говорит о том, что Вашингтон не доверяет Ватикану, считает, что администрация Святого престола и католические общины не способны отделить зерна от плевел, подвержены манипуляциям. Судя по всему, в региональном измерении это будет больше всего касаться Ближнего Востока, где Католическая церковь и РПЦ действуют совместно, и Украины, где Вашингтон держит руку на пульсе греко-католиков и очень интересуется отрывом украинского православия от российского.

Фактически определенные силы в США сегодня объявляют о втягивании Ватикана в свою внешнеполитическую орбиту. При этом эта операция имеет важную внутриполитическую составляющую — ведь заявления о «русских троллях» исходно были направлены против Дональда Трампа, которому будто бы эти «русские тролли» помогли стать американским президентом. Вместе с тем снова начинают разыгрывать и Святой престол. Напомним, что в предыдущий раз подобное происходило в 1980-х годах. Польский историк и политик Павел Коваль в мае 2016 года уже рассказывал о проекте Cappuccino, объединившем папу Римского Иоанна Павла II, эксперта по внешней политике США Збигнева Бжезинского, главу Совета национальной безопасности США Уильяма П. Кларка — младшего и директора ЦРУ Уильяма Кейси, сутью которого стал пересмотр так называемой «просоветской» восточной политики Ватикана. Похоже, что кое-кто в настоящее время заинтересован в повторении истории, что ставит вызовы перед Святым престолом и Россией.