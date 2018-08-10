Беспилотники боевиков летают к базе «Хмеймим» не просто так

Москва, , 11:40 — REGNUM Запуски беспилотников к российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии носят системный и регулярный характер. И делается это грамотными специалистами с определенной целью, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков сообщил, что российские военные в Сирии сбили очередной запущенный боевиками беспилотный летательный аппарат. Беспилотник был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами на безопасном удалении от авиабазы «Хмеймим».

Не стоит думать, что это очередная бессмысленная акция недоразвитых и необразованных боевиков-маргиналов. Статистика свидетельствует, что запуски беспилотников к базе Хмеймим носят системный и регулярный характер.

Напомню, за последний месяц было 26 таких случаев. Вряд ли эти аппараты с завидным упорством отправляют к российской базе только затем, чтобы скинуть на нее несколько гранат.

Скорее всего, происходит непрерывное тестирование системы ПВО, а параллельно фиксируются все возможные радиоэлектронные следы её работы в режимах отражения нападения.

И работу эту ведут вполне грамотные специалисты с помощью высококлассной техники. Даже если они временно отрастили бороды и обмотались черными или зелеными повязками.

Читайте также: Российские ПВО в Сирии сбили ещё один беспилотник в районе базы Хмеймим