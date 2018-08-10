В Турции проходят лечения десятки пострадавших от военных Израиля

Анкара, , 11:39 — REGNUM 16-летняя девушка, получившая ранения от израильских военнослужащих, проходит лечение в Турции, сообщает 10 августа Anadolu.

Девушка является лишь одной из десятков людей, проходящих лечение в Турции. Ранение она получила во время акций протеста в секторе Газа. Целью демонстраций было выражение протеста против оккупационной политики еврейского государства.

Напомним, противоречия между Израилем и Палестиной обострились в конце марта 2018 года, когда тысячи людей вышли на улицы, протестуя против перенесения американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В ходе столкновений израильские войска убили свыше 100 палестинцев.

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