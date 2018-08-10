Пятница, 10 Августа 2018 года
11:45:04 МСК

В Турции проходят лечения десятки пострадавших от военных Израиля

Политика

Анкара оказывает гуманитарную поддержку Палестине

Анкара, 10 августа 2018, 11:39 — REGNUM  16-летняя девушка, получившая ранения от израильских военнослужащих, проходит лечение в Турции, сообщает 10 августа Anadolu.

Девушка является лишь одной из десятков людей, проходящих лечение в Турции. Ранение она получила во время акций протеста в секторе Газа. Целью демонстраций было выражение протеста против оккупационной политики еврейского государства.

Напомним, противоречия между Израилем и Палестиной обострились в конце марта 2018 года, когда тысячи людей вышли на улицы, протестуя против перенесения американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В ходе столкновений израильские войска убили свыше 100 палестинцев.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: между Израилем и Палестиной установилось хрупкое перемирие

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить