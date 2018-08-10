Пятница, 10 Августа 2018 года
11:44:34 МСК

Турчинов испугался придуманной им самим «блокады» Азовского моря

Политика

Сам придумал, сам испугался

Турчинов испугался придуманной им самим «блокады» Азовского моря
stuart anthony
Робкий и тени боится

Киев, 10 августа 2018, 11:29 — REGNUM  Россия готовится к блокаде Азовского побережья Украины, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает 10 августа «112 Украина».

По его словам, о подготовке к блокаде говорят «незаконные» действия России, при этом ни одного незаконного действия Турчинов привести так и не смог. Так, строительство Керченского моста — совершенно законное действие, так как Крым является российской территорией. А досмотр судов в Азовском море и вовсе согласовано с Украиной в 2004 году. Тем не менее Турчинов предложил перебросить дополнительные силы на Азовское побережье, чтобы не допустить «блокады».

Напомним, Крым присоединился к России 16 марта 2014 года в результате референдума. Киевская хунта не смогла смириться с потерей полуострова и заявила, что референдум якобы «незаконный».

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине заговорили о демаркации границы с Россией в Азовском море

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Воссоединение Крыма с Россией
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить