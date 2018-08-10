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Минфин РФ предложил составить список «налоговых расходов»

Политика

По итогам обсуждения будут собраны предложения и замечания для дальнейшей доработки документа

Минфин РФ предложил составить список «налоговых расходов»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Финансы

Москва, 10 августа 2018, 11:00 — REGNUM  С предложением создать список «налоговых расходов» (выпадающих доходов бюджета из-за налоговых льгот) выступило министерство финансов Российской Федерации. Меры господдержки планируется скорректировать или вовсе отменить в случае неэффективности расходов. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале раскрытия нормативных актов.

Документ в настоящий момент находится на стадии общественного обсуждения, сообщил представитель Минфина в комментарии РБК.

По его словам, по итогам обсуждения будут собраны предложения и замечания для дальнейшей доработки документа.

Предполагается, что методика оценки эффективности налоговых расходов будет определена до 1 июля 2019 года, а сам постановление правительства вступит в силу 1 января 2019 года.

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