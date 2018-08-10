Хуситы рады призыву ООН провести расследование зверств коалиции в Йемене

Сана, , 10:59 — REGNUM Йеменские повстанцы хуситы поприветствовали 10 августа призыв ООН провести независимое расследование обстоятельств авиаудара, в результате которого в Йемене погибло около 50 человек, бо́льшая часть из которых — дети, сообщает британское агентство Reuters.

«Мы приветствуем призыв Генерального секретаря [ООН] и готовы сотрудничать», — заявил глава Революционного комитета Йемена Мухаммед Али аль-Хуси.

Напомним, ранее, 9 августа, в результате удара авиации коалиции во главе с Саудовской Аравией по перевозившему детей автобусу погибли 50 человек, по большей части дети. После чего Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил данный инцидент, призвав провести независимое расследование.

Необходимо отметить, что данная трагедия не единственный случай массовой гибели мирных жителей от действий Эр-Рияда и его союзников. Примечательно то, что ООН уже вносила Саудовскую Аравию в черный список стран за убийство детей в 2016 году. Менее чем за неделю королевство смогло добиться исключения себя из этого списка.

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В свою очередь, США, которые на этой неделе ввели очередной пакет санкций против России в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, выразили лишь обеспокоенность сообщениями о трагедии, призвав также провести расследование инцидента.

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