Власти Никарагуа готовят отчет об ущербе, нанесенном путчистами

Манагуа, , 10:59 — REGNUM Власти Никарагуа предоставят отчет об ущербе, понесенном в ходе месяцев беспорядков в стране. Об этом заявила вице-президент страны, первая леди Росарио Мурильо, сообщает Prensa Latina.

«Мы дадим знать о количестве транспортных средств, учреждений, семейного жилья и т.д., которое путчисты уничтожили с апреля по июль, — сказала Мурильо 9 августа. — Они — те, кого все знают, кто каждый день продолжает свой антигосударственный дискурс, кто намеревается продолжать атаковать Никарагуа — несут за это ответственность».

Власти сообщили о 197 погибших насильственной смертью, а также 253 смертях, косвенно связанных с хаосом в стране. Центробанк Никарагуа насчитал $430 млн убытка для экономики страны.

К концу июля обстановка нормализовалась. Как сообщало ИА REGNUM, в Никарагуа начали возвращаться туристы, возобновили работу 97% предприятий.

Читайте также: Никарагуа возвращается к нормальной жизни после волны насилия

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-президент Никарагуа: оппозиция манипулирует числом погибших