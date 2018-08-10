Пятница, 10 Августа 2018 года
11:45:34 МСК

Власти Никарагуа готовят отчет об ущербе, нанесенном путчистами

Политика

С апреля по июль экономика Никарагуа понесла убыток в размере $430 млн

Манагуа, 10 августа 2018, 10:59 — REGNUM  Власти Никарагуа предоставят отчет об ущербе, понесенном в ходе месяцев беспорядков в стране. Об этом заявила вице-президент страны, первая леди Росарио Мурильо, сообщает Prensa Latina.

«Мы дадим знать о количестве транспортных средств, учреждений, семейного жилья и т.д., которое путчисты уничтожили с апреля по июль, — сказала Мурильо 9 августа. — Они — те, кого все знают, кто каждый день продолжает свой антигосударственный дискурс, кто намеревается продолжать атаковать Никарагуа — несут за это ответственность».

Власти сообщили о 197 погибших насильственной смертью, а также 253 смертях, косвенно связанных с хаосом в стране. Центробанк Никарагуа насчитал $430 млн убытка для экономики страны.

К концу июля обстановка нормализовалась. Как сообщало ИА REGNUM, в Никарагуа начали возвращаться туристы, возобновили работу 97% предприятий.

Читайте также: Никарагуа возвращается к нормальной жизни после волны насилия

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-президент Никарагуа: оппозиция манипулирует числом погибших

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста против реформы соцобеспечения в Никарагуа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить