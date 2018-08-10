«Укржелдорога» готова выполнить решение сверху и прекратить сообщение с РФ

Киев, , 10:47 — REGNUM Украинские железные дороги готовы прекратить железнодорожное сообщение с Россией, если такое распоряжение поступит от официального Киева. Комментируя заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможном прекращении железнодорожного сообщения между Украиной и Россией, в компании «Укрзализныця» заявили, что выполнят любое распоряжение сверху, пишет украинское издание «Сегодня».

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На Украине опасаются краха экономики из-за прекращения сообщения с Россией

При этом в министерстве экономического развития и торговли Украины заявили, такую меру в качестве инструмента экономического воздействия на РФ не рассматривают.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе власти Украины вновь заговорили о возможности прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Как заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян, такой вариант рассматривается.

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Добавим, что на сегодняшний день в РФ через Украину ездит только один поезд Москва — Кишинев, который, по данным украинской государственной администрации железнодорожного транспорта, стал самым прибыльным украинским поездом в 2017 году. В целом же пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине являются глубоко убыточными. По данным Украинских железных дорог, по сравнению с 2013 годом уровень пассажирских перевозок упал в пять раз. При этом за последний год число украинцев, которые выезжают в Россию, возросло с 3,8 млн граждан Украины в 2016 году до 4,3 млн в 2017-м.

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