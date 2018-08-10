На учениях ЦВО проведены стрельбы из огнемётных систем «Солнцепёк»

Барнаул, , 10:44 — REGNUM Подразделения радиационной, химической и биологической защиты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в рамках учений в Алтайском крае уничтожили условного противника с применением тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк». Об этом 10 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

В полевом лагерным сборе военных химиков, проходящем в Алтайском крае, принимает участие около тысячи военнослужащих, в учениях задействовано более 300 единиц различной техники.

В ходе дальнейших учений планируется выполнить задачи по выявлению инженерных заграждений условного противника, а также специальной обработке военной техники и местности от воздействия заражённых веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, система ТОС-1А «Солнцепек» является модификацией ТОС-1 «Буратино», тяжёлой огнемётной системы залпового огня на базе танка Т-72. данное вооружение предназначено для поджога и разрушения различных сооружений и вывода из строя легкобронированной техники противника.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый робот-сапёр «Кобра-1600» поступил в Центральный военный округ