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В Ярославле здание администрации центрального района окропили святой водой

Политика

После прихода нового главы

В Ярославле здание администрации центрального района окропили святой водой
Иллюстрация: Wikimedia.org
Кропило

Ярославль, 10 августа 2018, 10:42 — REGNUM  Здание администрации Кировского и Ленинского района окропили святой водой после назначения нового главы Георгия Гудымы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в администрации районов.

Георгий Гудыма — верующий человек. Сразу после назначения он получил благословение митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона. В соцсети «Вконтакте» Гудыма является руководителем группы «Радоница».

Как сообщил источник в администрации центральных районов, приглашенный священник окропил не только помещения, но и сотрудников. Какой именно обряд был совершен — освящение помещений или же молебен на начало нового дела, неизвестно. Сам Георгий Гудыма отказался давать комментарий на эту тему, переадресовав корреспондента ИА REGNUM в пресс-службу мэрии.

Прежняя глава района Любовь Сурова также была верующей. Она была в числе чиновников, купавшейся в проруби на Крещение. Однако о совершении обрядов в администрации района по инициативе Суровой не сообщалось.

Традиции проведения молебнов, освящения помещений и совершения других обрядов в административных зданиях существовала в России до революции 1917 года. После революции церковь была отделена от государства.

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