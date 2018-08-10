Индонезия и Малайзия договорились совместно развивать автопромышленность

Джакарта, , 10:46 — REGNUM Индонезия и Малайзия подписали соглашение о развитии совместной автомобильной промышленности, сообщает Antaranews.

«Индонезия и Малайзия — добрые соседи с сильной автомобильной промышленностью. Мы понимаем, что население стран Юго-Восточной Азии достигло 650 млн человек, это огромный рынок», — заявили в министерстве промышленности Индонезии.

Стороны пришли к выводу, что Индонезия и Малайзия должны работать вместе в различных областях, в том числе в автомобильной промышленности.

Напомним, правительство Индонезии обещало приложить усилия, чтобы вывести автомобильную промышленность страны на глобальный уровень. В настоящее время Индонезия экспортирует около 230 тыс. автомобилей и 8,1 млн автозапчастей.