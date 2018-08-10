На избирательных участках 9 сентября будут работать 30 тысяч наблюдателей

Москва, , 10:36 — REGNUM Ассоциация независимых наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) к единому дню голосования 9 сентября подготовит 30 тысяч наблюдателей. рассказал журналистам федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

«Мы проводим традиционное обучение наблюдателей. Во вторник на следующей неделе у нас запускается серия вебинаров для наблюдателей. Мы планируем к единому дню голосования подготовить порядка 30 тыс. наблюдателей через серию вебинаров», — цитирует ТАСС слова координатора НОМ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября пройдут прямые выборы губернаторов в 22 субъектах РФ и непрямые выборы глав четырех регионов: их изберут депутаты заксобраний по представлению президента. В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 — выборы городских дум областных центров. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.