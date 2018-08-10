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На избирательных участках 9 сентября будут работать 30 тысяч наблюдателей

Политика

«Национальный общественный мониторинг» готовит серию обучающих вебинаров

На избирательных участках 9 сентября будут работать 30 тысяч наблюдателей
Иван Шилов © ИА REGNUM
Голосование

Москва, 10 августа 2018, 10:36 — REGNUM  Ассоциация независимых наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) к единому дню голосования 9 сентября подготовит 30 тысяч наблюдателей. рассказал журналистам федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

«Мы проводим традиционное обучение наблюдателей. Во вторник на следующей неделе у нас запускается серия вебинаров для наблюдателей. Мы планируем к единому дню голосования подготовить порядка 30 тыс. наблюдателей через серию вебинаров», — цитирует ТАСС слова координатора НОМ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября пройдут прямые выборы губернаторов в 22 субъектах РФ и непрямые выборы глав четырех регионов: их изберут депутаты заксобраний по представлению президента. В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 — выборы городских дум областных центров. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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