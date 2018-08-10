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Никол Пашинян посетит Иран

Политика

Анонс

Никол Пашинян посетит Иран
Иллюстрация: Parliament.am
Никол Пашинян

Ереван, 10 августа 2018, 10:35 — REGNUM  Премьер-министр Армении Никол Пашинян с официальным визитом посетит Иран. Посол Ирана в Армении Сеед Казем Саджадин и секретарь Совета безопасности Армен Григорян обсудили вопросы двусторонней повестки и подтвердили, что визит нового главы Армении станет стимулом для развития двусторонних отношений, пишет aysor.am.

Армения и Иран активизируют сотрудничество в сфере энергетики, здравоохранения, охраны природы, финансовой сфере и иных. Иран, помимо Грузии, является главным сухопутным выходом для Армении во внешний мир.

Экономика Ирана переживает не лучшие времена. Западные компании закрывают совместные с Тегераном проекты, опасаясь американских санкций. В стране идут массовые акции протеста, вызванные социально-экономическим положением.

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Внешняя политика Армении
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