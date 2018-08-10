Кандидату в президенты Грузии пришлось оправдываться

Тбилиси, , 10:31 — REGNUM Кандидату в президенты Грузии Саломе Зурабишвили пришлось оправдываться перед общественностью за позицию по событиям августа 2008 года, которую она зафиксировала на пресс-конференции в связи с выдвижением своей кандидатуры на пост президента Грузии.

Отвечая на вопросы журналистов, Зурабишвили заявила, что «войну против Грузии давно, сто лет назад, начала Россия, но данную конкретную войну в августе 2008 года начал Саакашвили, который разбомбил собственное население».

Последовавший за этими словами шквал обвинений, особенно со стороны бывших и нынешних соратников экс-президента Саакашвили, а также уклончивые комментарии представителей правящей партии вынудили кандидата в президенты дать дополнительные разъяснения и еще раз обвинить Россию.

«На вопрос, кто был агрессором в 2008 году, ответ однозначный — Россия. Россия еще до августа 2008 года незаконно захватила наши территории и тщательно готовилась к августовской войне, о чем были информированы в том числе Саакашвили и его окружение. Процессы в августе 2008 года развивались в соответствии со сценарием России, который был подготовлен задолго до августа», — написала Зурабишвили.

Тем не менее, от обвинений в адрес Саакашвили она не отступила и еще раз подчеркнула его вклад в осуществление «российского сценария».

«Неразумные и предательские действия Саакашвили и его окружения были обязательной предпосылкой осуществления сценария Путина. Вместо того, чтобы ответить на провокации России заботой о безопасности собственного населения и заострением внимания международных партнеров, он дал на военные провокации России военный ответ, что Россия использовала для начала войны против Грузии», — заявила Саломе Зурабишвили.

По мнению грузинских экспертов, подобные оценки событий августа 2008 года могут стоить «независимому кандидату» в президенты недвусмысленно обещанной ей ранее поддержки со стороны правящей партии на предстоящих 28 октября президентских выборах.

Как известно, «Грузинская мечта» собственного кандидата в президенты на этот раз выдвигать не будет.

Как ранее заявил председатель партии Бидзина Иванишвили, правящая партия может поддержать на этих выборах какого-либо нейтрального кандидата, а если такового не окажется, предоставит поле деятельности оппозиции.