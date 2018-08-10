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Армянский иранист: Иран охватят митинги протеста

Политика

Тот, кто будет работать с Ираном, не получит возможности работать в США

Ереван, 10 августа 2018, 10:19 — REGNUM  Санкции США в отношении Ирана были ожидаемы, считает иранист Гоар Искандарян. В интервью агентство «Арменпресс» она отметила, что в то время, когда президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения, подписанного с Ираном, было очевидно, что он пойдет по пути возобновления санкций.

«Второй этап ожидается в ноябре, когда санкции будут усилены и коснутся нефтегазового сектора. После заявления Трампа уже 150−200 западных компаний, которые за это время зарегистрировались и пытались работать в Иране начали покидать страну и поставили в еще более худшее положение экономику Ирана», — сказала Г. Искандарян.

По ее словам, несмотря на то, что европейские страны заявляют, что не присоединяться к санкциям, европейский бизнес тоже покидает Иран. Они идут на этот шаг, потому что Трамп очень конкретно заявил, что те компании, которые будут работать с Ираном не получат возможности развернуть деятельность в США. Как отметила Гоар Искандарян, последствия санкций для Ирана очевидны: валюта обесценивается, цепной реакцией страну охватят митинги, недовольных социально-экономическим положением граждан. Также может прозвучать требование о прекращении помощи странам региона и сосредоточиться на экономических проблемах внутри государства.

«Внутренние протесты были всегда, просто за последний год они усилились, социальные проблемы дают о себе знать. Этим и пользуются США, говоря, что стоят рядом с народом Ирана и что их требования совпадают с требованиями народа Ирана. Естественно будут протесты, недовольства. Надеюсь, что правительство Ирана сумеет решить растущие с каждым дней проблемы», — заключила она.

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Протесты в Иране
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