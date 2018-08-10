Два журналиста остаются задержанными по «делу БелТА» в Белоруссии

Минск, , 10:02 — REGNUM Задержанными по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации БелТА в Белоруссии остаются два журналиста, сообщает TUT.by.

По данным издания, это главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и работающий в Deutsche Well журналист Павел Быковский.

Напомним, ранее в белорусском Следственном комитете заявили, что по делу БелТА из-под стражи были выпущены шесть сотрудников СМИ.

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Уголовное дело в отношении журналистов было возбуждено 7 августа по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации, собственником которой является БелТА.

Следователи провели в СМИ обыски с изъятием документов, носителей информации и задержанием сотрудников, в том числе руководителей. Расследование уголовного дела продолжается.

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