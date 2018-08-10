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Медведев поддержал уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров

Политика

Идет обсуждение пенсионной системы

Медведев поддержал уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Пенсии

Петропавловск-Камчатский, 10 августа 2018, 09:42 — REGNUM  Глава правительства РФ Дмитрий Медведев видит серьезные гарантии в ужесточении ответственности за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста.

В ходе встречи с работниками Кроноцкого заповедника в Камчатском крае Медведев сообщил о работе над законопроектом о пенсионной системе.

«Готовятся предложения, очень разные, вплоть до введения жесткой административной и уголовной ответственности за увольнение таких работников», — цитирует RT Медведева.

Если инициативы найдут поддержку в Госдуме, Совфеде и президента, «это создаст достаточно серьезные гарантии», подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, принятый Госдумой в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста вызвал общественный резонанс. Профильный комитет Госдумы по труду до 24 сентября собирает предложения для подготовки правительственной инициативы ко второму чтению.

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Пенсионная реформа
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