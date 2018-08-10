СМИ: между Израилем и Палестиной установилось хрупкое перемирие

Тель-Авив, , 09:41 — REGNUM В ночь на 10 августа армия обороны Израиля не зафиксировала новых ракетных обстрелов из сектора Газа. Об этом пишет The Times of Israel.

«По прошествии двух дней интенсивного обмена ударами между Израилем и боевиками ХАМАС, в пятницу в секторе Газа установилось хрупкое перемирие без каких-либо ракетных обстрелов или авиаударов», — говорится в сообщении.

В издании отметили, что руководство ХАМАС подтвердило свою приверженность прекращению огня. Отмечается, что власти Израиля ранее отрицали, что идут переговоры о перемирии с ХАМАС.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что под удар израильской авиации на территории сектора Газа попали более сотни палестинских военных объектов.

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