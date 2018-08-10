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Пересчет голосов в Ираке не дал никаких результатов

Политика

Шииты по-прежнему обладают большей популярностью в стране

Багдад, 10 августа 2018, 09:35 — REGNUM  Частичный пересчет голосов, поданных на парламентских выборах в Ираке, не изменил политической расстановки сил в стране, сообщает 10 августа Al Arabia.

Победителем выборов все равно остается популярный шиитских богослов Моктада аль-Садр. Он будет играть ключевую роль при формировании нового правительства страны.

Напомним, 12 мая в Ираке прошли парламентские выборы, определившие превосходство шиитских политических партий в стране, что обусловлено доминированием в государстве населения, исповедующего данную ветвь ислама.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН надеется на формирование правительства большинства в Ираке

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Внутренняя политика Ирака
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