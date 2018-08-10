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23 марта стал Днем освобождения Южной Африки

Политика

Парламент Анголы увековечил память о битве за Куито Куанавале

Луанда, 10 августа 2018, 09:27 — REGNUM  23 марта объявлен Днем освобождения Южной Африки, сообщает агентство Prensa Latina.

По итогам голосования в парламенте Анголы 9 августа, годовщина битвы за город Куито Куанавале 23 марта 1988 года признана национальным праздником. Депутаты отметили, что эта битва стала решающей не только для Анголы, но и для других стран континента — стала предтечей освобождения Намибии и окончания режима апартеида в Южной Африке.

Битва за Куинто Куанавале стала важнейшей военной операцией в ходе гражданской войны в Анголе (1975−2002). В конфликте принимали участие кубинские солдаты и советские инструкторы — в общей сложности до 1991 года Анголу посетили 11 тыс. советских военных.

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