«Приятно видеть»: Маккейн обрадовался грядущим санкциям против РФ

Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн выразил удовлетворение в связи с тем, что американские власти готовят очередной пакет антироссийских санкционных мер. Об этом политик написал в своём Twitter.

«Приятно видеть, как госдеп США продвигается в направлении новых санкций против путинской России за химическую атаку. Конгресс должен проконтролировать быстрое введение санкций в полном объёме», — написал сенатор.

https://twitter.com/SenJohnMcCain/status/1027552171083137024

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что с помощью новых антироссийских санкций Вашингтон намерен добиться от Москвы «более надлежащего поведения».

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