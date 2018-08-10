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Индонезия расширяет сотрудничество с Республикой Нигер

Политика

Заместитель министра иностранных дел Индонезии Абдуррахман Мохаммад Фахир встретился с главой МИД Республики Нигер Каллой Анкурао

Ниамей, 10 августа 2018, 09:15 — REGNUM  Заместитель министра иностранных дел Индонезии Абдуррахман Мохаммад Фахир встретился с главой МИД Республики Нигер Каллой Анкурао в Ниамей 9 августа, сообщает МИД Индонезии.

«Индонезия готова активизировать двустороннее сотрудничество с Республикой Нигер в различных областях, особенно в области торговли, инфраструктуры и технического сотрудничества», — заявил Абдуррахман Мохаммад Фахир.

В области торговли заместитель министра иностранных дел Индонезии сообщил, что должны быть предприняты попытки увеличить двустороннюю торговлю между двумя странами, например, путем снижения тарифов.

В этой связи министр иностранных дел Республики Нигер выразил поддержку инициативе Индонезии по формированию Соглашения о преференциальной торговле с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС), где Нигер является одним из государств-членов организации.

В ходе встречи министр иностранных дел Республики Нигер коснулся вопроса улучшения связей и контактов между людьми. Стороны договорились об отмене визового режима между странами.

В 2017 году объем двусторонней торговли достиг 6,62 млн долларов США. В октябре 2017 года состоялся государственный визит президента Нигера в Индонезию.

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Внешняя политика Индонезии
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