МИД Венесуэлы официально запросил экстрадиции террористов из Колумбии

Каракас, , 09:07 — REGNUM 9 августа министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса предоставил колумбийской стороне доказательства попытки покушения на главу государства, сообщает агентство Prensa Latina.

Хорхе Арреаса передал советнику посольства Колумбии Аугусто Бланке официальное требование правительства Венесуэлы об экстрадиции пяти террористов, в том числе депутата Хулио Борхеса, покушавшихся на жизнь президента Николаса Мадуро. Арреаса подчеркнул, что территория Колумбии послужила местом «для обучения этой группы террористов, которые ставят под угрозу стабильность и мир в стране».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа на президента Венесуэлы Мадуро было совершено покушение с использованием двух дронов, нагруженных взрывчаткой. Президент обнародовал видеодоказательства причастности Колумбии и США к подготовке теракта.

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