Фрегат ВМФ России в ходе учений поймал реальную атомную субмарину США

Москва, , 09:00 — REGNUM Сторожевой корабль Черноморского флота «Адмирал Эссен» во время последнего похода в Средиземное море отследил и взял на сопровождение американскую подводную лодку типа «Огайо». Об этом 10 августа сообщает газета «Известия» со ссылкой на Главкомат ВМФ России.

Инцидент произошёл ещё в апреле 2018 года, на фоне обострения конфликта вокруг Сирии, однако известно о нём стало только сейчас.

По информации издания, преследование длилось более двух часов. На протяжении этого времени «Адмирал Эссен» держал американскую подлодку на прицеле, а экипаж фрегата записал основные параметры субмарины. Как сообщается, полученные данные будут расшифрованы и присоединены к акустическому портрету подлодки.

Фрегат «Адмирал Эссен» вышел из Севастополя в середине марта и вернулся на базу в конце июня. Большую часть времени он провел в Средиземном море. За время похода экипаж судна провел целый комплекс учений по ведению боя и отработал противолодочные задачи.

Напомним, в апреле США, Великобританией и Францией был нанесён массированный ракетный удар по Сирии. Тогда через Средиземное море прошла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумен». Сообщалось, что в состав группы также входила атомная субмарина «Джорджия» типа «Огайо».