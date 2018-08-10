Пятница, 10 Августа 2018 года
10:11:36 МСК

Фрегат ВМФ России в ходе учений поймал реальную атомную субмарину США

Политика

Инцидент произошёл во время весеннего похода «Адмирала Эссена» в Средиземное море

Москва, 10 августа 2018, 09:00 — REGNUM  Сторожевой корабль Черноморского флота «Адмирал Эссен» во время последнего похода в Средиземное море отследил и взял на сопровождение американскую подводную лодку типа «Огайо». Об этом 10 августа сообщает газета «Известия» со ссылкой на Главкомат ВМФ России.

Инцидент произошёл ещё в апреле 2018 года, на фоне обострения конфликта вокруг Сирии, однако известно о нём стало только сейчас.

По информации издания, преследование длилось более двух часов. На протяжении этого времени «Адмирал Эссен» держал американскую подлодку на прицеле, а экипаж фрегата записал основные параметры субмарины. Как сообщается, полученные данные будут расшифрованы и присоединены к акустическому портрету подлодки.

Фрегат «Адмирал Эссен» вышел из Севастополя в середине марта и вернулся на базу в конце июня. Большую часть времени он провел в Средиземном море. За время похода экипаж судна провел целый комплекс учений по ведению боя и отработал противолодочные задачи.

Напомним, в апреле США, Великобританией и Францией был нанесён массированный ракетный удар по Сирии. Тогда через Средиземное море прошла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумен». Сообщалось, что в состав группы также входила атомная субмарина «Джорджия» типа «Огайо».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить